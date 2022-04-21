حكومة الاستقرار تنفي نيتها دخول طرابلس بالقوة

أصدر المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الاستقرار فتحي باشاغا بياناً للرد على الأنباء المتداولة التي تزعم نية الحكومة الدخول لطرابلس بالقوة، نافياً فيه صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلا.

وأعاد المكتب الإعلامي تأكيده أن الحكومة تتبع الإجراءات السلمية لضمان إتمام عملية التسليم والاستلام، ومباشرة مهامها من طرابلس وفقا للقانون.

وفي جانب متصل، وصل باشاغا أمس الأربعاء، إلى مدينة ‎البيضاء، قادما من تونس، لإجراء محادثات مع الأطراف السياسية إذ التقى بعدد من الوفود المحلية والدولية، كان آخرها المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز خلال فترة إقامته بتونس، منذ نهاية مارس الماضي.

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