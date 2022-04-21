عقب اجتماع الحكومة الليبية فيها.. الدبيبة يلتقي عميد وأعضاء المجلس البلدي سبها

أخبار ليبيا 24

أكد عميد بلدية سبها المكلف بلحاج علي بلحاج أن البلدية استلمت ضمن خطة عودة الحياة الخاصة بدعم البلديات ثمانية ملايين دينار ساهمت في معالجة بعض الصعوبات الأساسية أهمها الصرف الصحي.

جاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم الخميس، بديوان رئاسة الوزراء.. مع رئيس وأعضاء المجلس البلدي ببلدية سبها، بحضور وزراء العمل والتأهيل، والدولة للاتصال والشؤون السياسية.. والدولة لشؤون مجلس الوزراء، وفق المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

وخصص اللقاء لمتابعة الصعوبات والمشاكل التي تواجه أوضاع بلدية سبها، ومشكلة نقص الوقود بالمدينة.

وأعطى الدبيبة تعليماته للأجهزة التنفيذية بعقد لقاء فني بشان المشروعات المستهدفة للعام 2022م.

وكان قد عقد مجلس وزراء الحكومة الليبية، اليوم الخميس، بديوان رئاسة الوزراء في سبها الاجتماع العادي الأول للحكومة. وقد تم استعراض جملة من المواضيع. ومن بينها البرنامج الحكومي ومناقشة مشروع قانون الميزانية العامة قبل إحالته إلى مجلس النواب الليبي لإقراره تشـريعيا.