المرعاش: الاعتداء على السفارة المصرية جرى بضوء أخضر من الدبيبة

قال المحلل السياسي الليبي كامل المرعاش إن الاعتداء على السفارة المصرية في طرابلس لا ينسجم أبدًا مع قواعد احترام القانون واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وتتحمل حكومة عبد الحميد الدبيبة السابقة والمتمردة، المسؤولية الكاملة على هذا التصرف، على حد قوله.

واعتبر المرعاش في تصريح لصحيفة “العين الإخبارية” أن ما حدث ما كان ليحصل دون ضوء أخضر من رئيس الحكومة المنتهية ولايتها شخصيًا، بعد لقاءاته الأخيرة مع المفتي المعزول؛ مفتي الإرهاب في ليبيا، وفقًا لتعبيره.

وتابع أن هذا الهجوم على السفارة المصرية في طرابلس يعبر بشكل واضح عن أن عاصمة ليبيا ترزح تحت سيطرة مليشيات متطرفة وإرهابية، وأن الإخوان لم تقبل الدور المصري الإيجابي في تسهيل التوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية وتدشين مصالحة شاملة بين الليبيين.

وأضاف: “من المعروف عن تيار مفتي الإرهاب أنه يكن العداء لمصر وشعبها ويناصر بشكل علني من خلال قناة الإرهاب (التناصح)، تنظيم الإخوان الإرهابي”.

واستطرد قائلًا: “هذا التصرف الهمجي يعبر عن إفلاس فكر التطرف والإرهاب، وهو تعبير عن الخوف من التوصل إلى توافق برعاية مصرية بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، مما يفتح الباب للانتخابات الرئاسية والتشريعية، وهو ما تخشاه حكومة الدبيبة المتحالفة مع تيار التطرف والإرهاب الذي يمثله تنظيم الإخوان والمفتي المعزول”.