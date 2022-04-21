هدية: في انتظار إطلاق حكومة الدبيبة مشروع عودة النفط

سخر الناطق الإعلامي باسم “عملية فجر ليبيا” سابقا، أحمد هدية، من المشروعات التي تعلن عنها حكومة الوحدة المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وقال هدية المستشار السابق بوزارة الصحة في حكومة الوفاق المنتهية ولايتها، في تغريدة عبر “تويتر” : “بعد الوهم الناجح في مشروعي عودة الحياة وعودة الأمانة، في انتظار أن تطلق الحكومة مشروع عودة النفط”.

يشار إلى أن عددا من الأعيان بعدد من المناطق المتاخمة لحقول النفط أعلنوا إقفال الإنتاج والتصدير حتى تسليم الدبيبة السلطة للحكومة الليبية ذات الشرعية من مجلس النواب.