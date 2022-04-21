نورلاند: أتطلع لمناقشة الأوضاع السياسية مع الجمعية الأمريكية الليبية للأعمال

أعرب سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلاند عن تطلعه لمناقشة البيئة السياسية والاقتصادية الراهنة لليبيا مع الجمعية الأمريكية الليبية للأعمال.

وبينت سفارة الولايات المتحدة في تغريدة لها بموقع “تويتر” أن السفير الأمريكي أعرب عن تطلعه لمناقشة البيئة السياسية والاقتصادية الراهنة لليبيا مع الجمعية الأمريكية الليبية للأعمال وأعضائها مع التركيز على الحاجة إلى الحفاظ على الاستقرار، وهو ما قد يشير إليه استئناف إنتاج النفط والإدارة الشفافة للعائدات، والعودة إلى خطط للانتخابات الوطنية التي يستحقها الليبيون وينتظرونها.