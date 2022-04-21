باشاغا: ليبيا ليست غنيمة لشخص أو فئة أو عائلة

قال رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، إن الاجتماع الأول للحكومة تم في مدينة سبها، حرصاً على أن تكون الحكومة لكل الليبيين في كل المناطق والأقاليم.

مضيفاً أنه لا يمكن معالجة أزمات المواطن والمناطق عن بُعد، بل يجب الاطلاع على أحوال الناس في عين المكان، بالتواجد معهم وبقربهم.

وأشار باشاغا إلى عقد حكومته العزم على مباشرة أعمالها كحكومة ليبية وطنية شرعية منبثقة عن السلطة التشريعية بشكل ديمقراطي وشفاف ونزيه، بحيث ترعى مصالح البلاد والشعب وتحقق العدالة في توزيع الثروة والخدمات، وجودة الحياة لكل مواطن ليبيي سواء بسواء دون تمييز أو إقصاء، حسب ما جاء في كلمته.

يُذكر أن الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا قد عقدت اجتماعها الأول الخميس في مدينة سبها، وهو الاجتماع الذي وصفه المتحدث باسم الحكومة عثمان عبد الجليل، بأنه يأتي قبيل دخول الحكومة للعاصمة وعقد أول اجتماعاتها فيها.

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