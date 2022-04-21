معزب: خلاف المجلسين قديم .. والدبيبة مستفيد منه

قال محمد معزب عضو مجلس الدولة الاستشاري إن خلافات المجلسين لا علاقة لها بالدبيبة، بل هو خلاف ممثليهما حول جدول أعمال الاجتماعات حتى قبل وصولهما إلى القاهرة كونها تعود لما بعد توقيع اتفاق الصخيرات ديسمبر 2015

واعتبر معزب أن الدبيبة مستفيد بشكل غير مباشر من خلافات المجلسين مشيرا إلى أن وفد الاستشاري جاء للقاهرة لبحث التوافق حول قاعدة دستورية، فيما جاء وفد البرلمان لبحث نقاط الخلاف بمسودة مشروع الدستور، محذرا من احتمالية أن يقوم البعض بتحريض أو تهييج أعضاء الوفدين لإبداء تعنتهما خلال الاجتماعات الراهنة.

وختم معزب حديثه بالتأكيد على أن كل أعضاء المجلس الاستشاري توافقوا بشكل واضح على تبني خيار الإسراع بعقد الانتخابات.

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