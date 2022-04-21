الدبيبة: نتابع المشاكل التي تواجه بلدية سبها

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، ظهر اليوم الخميس، بديوان رئاسة الوزراء، رئيس وأعضاء المجلس البلدي ببلدية سبها، بحضور وزراء العمل والتأهيل، والدولة للاتصال والشؤون السياسية، والدولة لشؤون مجلس الوزراء، بحسب بيان حكومة الدبيبة.

وخصص اللقاء، لمتابعة الصعوبات والمشاكل التي تواجه أوضاع بلدية سبها، ومشكلة نقص الوقود بالمدينة.

وأفاد عميد بلدية سبها المكلف، بلحاج علي بلحاج، بأن البلدية استلمت ضمن خطة عودة الحياة الخاصة بدعم البلديات ثمانية ملايين دينار ساهمت في معالجة بعض الصعوبات الأساسية أهمها الصرف الصحي.

واعطي الدبيبة، تعليماته للأجهزة التنفيذية بعقد لقاء فني بشأن المشروعات المستهدفة للعام 2022م.