بسبب سوء الأحوال الجوية.. أمن طرابلس تحذر السائقين من السرعة العالية

العنوان-طرابلس

طالب مكتب شؤون المرور بمديرية أمن طرابلس، اليوم الخميس، المواطنين بضرورة الالتزام والانتباه والحذر وتجنب السرعات العالية أثناء السير على الطرق، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية وتدني مستوى الرؤية الأفقية.

كما طالب مكتب شؤون المرور بمديرية أمن طرابلس في تنوية عبر صفحته بـ فيسبوك المواطنين بتشغيل الأضواء الأمامية في مثل هذه الظروف الجوية الصعبة، داعيًا إياهم إلى عدم التردد في التوقف خارج الطريق في حال تدني مستوى الرؤية الأفقية حتى تتضح الرؤية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تأثر مناطق غرب ليبيا بتقلبات جوية مصحوبة برياح نشطة إلى قوية مثيرة للأتربة والغبار، تتسبب في هبوط الرؤية الأفقية وارتفاع في درجات الحرارة.