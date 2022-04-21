منصور: استئناف الرحلات الجوية من مطار بنينا الدولي إلى مطار إسطنبول بعد عيد الفطر

ليبيا – أكد مدير إدارة الشؤؤن الإدارية والمالية بمطار بنينا الدولي أسامة منصور أن شركة برنيق للطيران تتجهز لتسيير أولى رحلاتها من مطار بنينا إلى مطار إسطنبول بعد عيد الفطر المبارك.

منصور وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” اليوم الخميس، أشار إلى أن الشركة حصلت على الموافقة رسميًا من هيئة الطيران التركية ومصلحة الطيران الليبية.

ولفت إلى أن بقية الشركات الليبية ستبدأ في تسيير رحلاتها بعد الانتهاء من الترتيبات اللازمة وتحديد الموعد الرسمي لتسيير الرحلة الأولى.

وفي سياق متصل ،أكد مصدر مسؤول لوكالة “سبوتنيك” الروسية أن الرحلات الجوية بين مطار بنينا الدولي في بنغازي ومطار أتاتورك بإسطنبول في تركيا، سوف تستأنف بعد عيد الفطر ،مشيرًا إلى أن الرحلات متوقفة بين المطارين منذ عام 2014.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية