الزرقا : خلافات المجلسين صبت لصالح الدبيبة .. وتوافقهما يعني رحيله

قال النائب حسن الزرقا، إن الخلافات بين مجلسي النواب والدولة الاستشاري صبت فعليا لصالح الدبيبة.

وأوضح الزرقا أن الدبيبة استغل الخلافات للتشكيك بشرعية وقانونية القرارات الصادرة عن مجلس النواب وعرقلتها، وفي مقدمتها قرار تكليف حكومة الاستقرار، معتبرا إياه يحاول شراء الوقت ويوظف مناخ الخلاف لتجميد حكومة باشاغا.

وأضاف الزرقا أن بقاء الدبيبة في السلطة يعني استمراره في إصداره للقرارات التي تسهم في إنعاش شعبيته بدرجة ما، مثلما فعل بصرف منحة الزوجة والأبناء، وكلما تأخرت حكومة باشاغا في تسلم مهامها بالعاصمة تراجع الزخم الشعبي لها.

وتابع الزرقا: هناك تراجع فعلي لعدد من المؤيدين لقرارات النواب من المجلس الاستشاري بشأن التعديل الدستوري أو منح الثقة لحكومة باشاغا، وإذا تعمقت خلافات المجلسين بالقاهرة فقد يرتفع عدد المتراجعين خاصة من المنتمين لتنظيم الإخوان.

وختم بالقول: نجاح الاجتماعات، يعني إقالة حكومة الدبيبة، التي فشلت في التمهيد للانتخابات، وأتوقع أن يؤدي توافق المجلسين حول المسار الدستوري لتسلم السلطة لحكومة باشاغا وإلى تنفيذ الاستحقاق الانتخابي.

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