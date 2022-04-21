ليبيا الان

نورلاند: استئناف إنتاج النفط داعم للاستقرار في ليبيا

تم النشر منذُ 34 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، إن الاستقرار في ليبيا يتأتى من خلال العودة لخطط الانتخابات الوطنية التي يستحقها الليبيون، واستئناف إنتاج النفط والإدارة الشفافة للعائدات.

وأضاف نورلاند في تغريدة له عبر الحساب الرسمي للسفارة الأميركية لدى ليبيا على تويتر، أنه يتطلع لمناقشة البيئة السياسية والاقتصادية الراهنة في ليبيا مع رابطة الأعمال الأميركية الليبية.

وكان نورلاند قد عبّر في وقت سابق الأربعاء عن قلقه بشأن توقف إنتاج النفط في ليبيا، مشيرًا إلى أن ذلك قد يخلق ظروفاً عصيبة على الشعب الليبي بما في ذلك انقطاع التيار الكهربائي، ومشكلات إمدادات المياه، ونقص الوقود، وتدمير البنية التحتية للنفط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك