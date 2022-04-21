نورلاند: استئناف إنتاج النفط داعم للاستقرار في ليبيا

قال السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، إن الاستقرار في ليبيا يتأتى من خلال العودة لخطط الانتخابات الوطنية التي يستحقها الليبيون، واستئناف إنتاج النفط والإدارة الشفافة للعائدات.

وأضاف نورلاند في تغريدة له عبر الحساب الرسمي للسفارة الأميركية لدى ليبيا على تويتر، أنه يتطلع لمناقشة البيئة السياسية والاقتصادية الراهنة في ليبيا مع رابطة الأعمال الأميركية الليبية.

وكان نورلاند قد عبّر في وقت سابق الأربعاء عن قلقه بشأن توقف إنتاج النفط في ليبيا، مشيرًا إلى أن ذلك قد يخلق ظروفاً عصيبة على الشعب الليبي بما في ذلك انقطاع التيار الكهربائي، ومشكلات إمدادات المياه، ونقص الوقود، وتدمير البنية التحتية للنفط.

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