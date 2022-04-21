الشركة القابضة تعالج تذبذب الاتصالات بعد سقوط برج الزاوية

ذكرت الشركة القابضة للاتصالات، أن العاصفة الرملية التي شهدتها مناطق غرب البلاد -الخميس- قد أدت إلى سقوط أحد أهم أبراج الاتصالات في الزاوية، ما أسفر عن تذبذب الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات والمؤسسات المشغلة لها على هذا البرج.

وطمأنت الشركة المواطنين بأن عناصرها قد بدأت العمل على إعادة الخدمات “بحلول بديلة مؤقتة، إلى أن يتم تشييد برج جديد يتماشى مع الخطط المستقبلية التي تهدف لها الشركة خلال الأعوام المقبلة” – وفقاً لتنويه للشركة أوردته على منصتها الإعلامية.

وأشارت الشركة إلى أن جهود جميع الموظفين قد تضافرت، بالتنسيق مع الشركات العامة والخاصة والدفاع المدني والمؤسسات في موقع حادث سقوط البرج، بعد صدور تعليمات عاجلة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات بتشكيل فريق طوارئ ميداني، للوقوف على مجريات عمليات الصيانة، وتشديده على أهمية استعادة الخدمات في أسرع ما يمكن.

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