تأكيد أوروبي على الدور المصري لتحقيق الاستقرار في ليبيا

أكد عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي على الدور الإقليمي الذي تضطلع به مصر، لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع في كلٍ من ليبيا وفلسطين.

جاء ذلك خلال لقاءات أجراها السفير المصري لدى بروكسل بدر عبد العاطي، مع عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي، وذلك في إطار التواصل بين البرلمان المصري والأوروبي.

وكانت القاهرة قد استضافت على مدى أيام اجتماعات لجنتي مجلسي النواب والأعلى للدولة، وذلك في إطار المشاورات حول التوصل إلى قاعدة دستورية تُمهّد الطريق لإجراء الانتخابات في ليبيا، بعد أن فشل إجراؤها في الرابع والعشرين من شهر ديسمبر من العام الماضي.

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