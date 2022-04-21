ظهور جثة جديدة مجهولة عليها وشم – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

أخبارليبيا24- خاص

أكد رئيس مكتب الإنقاذ البحري لفرع أمن السواحل طبرق. نقيب عبدالسلام شحاتة. العثور على جثة جديدة مجهولة الهوية.

وأضاف شحاته لـ”أخبارليبيا24″ :”تم إبلاغنا عن وجود الجثة الجديدة في وادي الودان أحد أودية منطقة باب الزيتون شرق طبرق”.

وأوضح رئيس المكتب أن الجثة كانت منزوعة الملابس ولايوجد معها أي مستندات للتعرف على الجثة التي يبدو أنها لمهاجر غير شرعي”. .

وأفاد أنه تم العثور على وشم في جسم المهاجر “أمي” و حروف “AOA” وعبارة “دامت لمين”. ومن الممكن أن يتعرف عليه ذويه من خلالها.

وأشار شحاته إلى أنهم قاموا بتغسيل الجثة وتكفينها والصلاة عليها وهي موجودة الآن بمشرحة مركز طبرق الطبي.

ولفت رئيس المكتب إلى أنه سيتم الكشف على الجثة عن طريق الطبيب الشرعي لمعرفة مزيداً من التفاصيل.

وذكر شحاته أن الجثة التي عثر عليها أمس هي الجثة رقم 19 وهي الأخيرة حسب شهادة الناجين من القارب الذي كانوا فيه قبل غرقه.

ووقال :”لا نعلم هل هذه الجثة الجديدة من مركب آخر. أم هي من نفس المركب الذي غرق في الثاني عشر من شهر مارس الماضي”.

وأوضح أن الناجون الستة، خمسة منهم قالوا إن المركب كان به 25 مهاجر وواحد منهم فقط قال إن به 28 مهاجر.

وأضاف :”لاندري هل هنالك مزيدا من الجثث سيتم العثور عليها بعد الجثة رقم 20 التي عثر عليها اليوم شرق طبرق”.