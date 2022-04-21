الملفات الخدمية والسياسية والأمنية على طاولة مجلس الوزراء بالحكومة الليبية في اجتماعه الأول بمدينة سبها

عقد مجلس الوزراء بالحكومة الليبية، مساء اليوم الخميس، اجتماعه الأول بمدينة سبها.

رئيس مجلس الوزراء فتحي باشاغا، وفي كلمته أثناء إفتتاح الإجتماع، هنأ الشعب الليبي بمناسبة شهر رمضان المبارك. وأكد على أن هذه الحكومة جاءت لتمثل كافة أطياف الشعب الليبي دون تمييز وانها ستتطلع على أحوال الناس وان نهجها هو التواصل المباشر مع كافة الليبيين في كل مكان .

كما تم خلال هذا الإجتماع مناقشة بنود جدول أعمال الحكومة ومن أهمها بند قانون مشروع الميزانية العامة وبند الجانب الأمني وكيفية تأمين الحدود الليبية وخاصةً الجنوبية منها وتفعيل الاتفاقيات الأمنية المبرمة مع دول الجوار لمراقبة الحدود ومكافحة الهجرة الغير قانونية والتهريب بكافة أنواعه.

وناقش الإجتماع أيضاً مسألة إدارة الإيرادات النفطية بالأوجه القانونية والمالية السليمة بما يضمن التوزيع العادل للثروة على جميع الليبيين وتخصيص جزء من إيرادات النفط للتنمية المكانية في كافة مدن ومناطق ليبيا خاصةً المنتجة والمصدرة للثروة النفطية .

وفي ختام الإجتماع شدد رئيس الحكومة والنواب والوزراء على ضرورة إنهاء حالة الانقسام والفوضى من خلال توحيد المؤسسات الرسمية المدنية والعسكرية والأمنية للدولة الليبية والدفع بإتجاه المصالحة الوطنية بالتعاون مع المجلس الرئاسي، بما يضمن إجراء إنتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب الاجال تلبية لرغبة الشعب الليبي في تجسيد إرادته باختيار من يمثله بالطرق الديمقراطية وبكامل الحرية دون مغالبة أو وصاية .