سرقة أسلاك كهرباء بطول 2000 متر في صرمان

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الخميس، عن سرقة 2000 متر من أسلاك الضغط العالي صرمان التابعة لإدارة توزيع الساحل الغربي.

وقالت الشركة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن أعمال السرقة والنهب والاعتداءات على مكونات الشبكة الكهربائية ما زالت متواصلة من قبل مجموعات خارجة عن القانون يعملون جاهدين بإلحاق الأذى والضرر بالشبكة الكهربائية.

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وأضافت أن آخر تلك العمليات سرقة أسلاك ضغط عالٍ مسافة 2000 متر على خط الجفارة 6 من 30 الرمرام بدائرة توزيع صرمان التابعة لإدارة توزيع الساحل الغربي، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء على عدد من المساكن.