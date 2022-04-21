الدبيبة يلتقي في طرابلس مع بلدي سبها متعهداً بتنفيذ المشروعات

تابع رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة -الخميس- مع رئيس وأعضاء المجلس البلدي سبها، أهم المشاكل والصعوبات التي تواجه أوضاع البلدية وفي مقدمتها مشكلة نقص الوقود بالمدينة.

وجاءت متابعة الدبيبة أثناء لقاء عقده داخل ديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، حضره وزراء العمل والتأهيل والدولة للاتصال والشؤون السياسية والدولة لشؤون مجلس الوزراء.

وأكد عميد بلدية سبها المكلف “بلحاج علي بلحاج”، أن البلدية تسلمت ضمن خطة عودة الحياة الخاصة بدعم البلديات 8 ملايين دينار، ساهمت في معالجة بعض الصعوبات الأساسية أبرزها فيما يتعلق بمشكلة الصرف الصحي.

ووفقاً لما ذكرته المنصات الإعلامية لحكومة الوحدة، فإن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة قد أصدر تعليماته الموجهة للأجهزة التنفيذية بعقد لقاء فني بشأن المشروعات المستهدفة للعام 2022، ببلدية سبها.

وتجدر الإشارة إلى أن لقاء الدبيبة ووزراء حكومة الوحدة بعميد بلدية سبها وأعضاء المجلس البلدي، قد تزامن مع زيارة رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا لمدينة سبها، في وقت لاتزال فيه الأزمة السياسية قائمة بين حكومة انتهت ولايتها ترفض تسليم السلطات، وثانية عيّنها مجلس النواب ولم تتمكن بعد من دخول العاصمة لممارسة مهامها من هناك.

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