إصابة عامل أفريقي في حريق بمزرعة قرب مسلاتة – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

أخبارليبيا24- خاص

أصيب عامل أفريقي الجنسية. الخميس، بجروح بليغة جراء اندلاع حريق بأحدى المزراع في منطقة العلوص قرب مسلاتة شرق العاصمة.

وقال الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ الدكتور أسامة علي لـ”أخبارليبيا24″ إن بلاغًا ورد عن الحريق بمكتب الإسعاف قصر خيار.

وأضاف علي أنه تم إرسال فريق إلى عين المكان فوراً. وتم إسعاف العامل الأفريقي إلى مستشفى مسلاتة.

وأوضح الناطق أن العامل تلقى العلاج والخدمات الصحية والرعاية اللازمة، مشيراً إلى أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق.