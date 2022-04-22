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استطلاع: 62.5% من شباب ليبيا يعتقدون بجدوى العلاقة مع الاتحاد الأوروبي

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استطلعت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا آراء الشباب الليبيين إزاء الاتحاد الأوروبي، وعلاقته بالراهن الليبي وبعموم النظرة الليبية للمنظومة الأوروبية والعلاقة مع شعوبها.

وذكرت البعثة في منشور لها -مساء الخميس- على منصاتها الإعلامية، أن نتائج استطلاعات الرأي التي أجرتها مؤخراً قد كشفت أن 62.5 % من الشباب الليبيين ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و 39 عاماً، يعتقدون بوجود علاقة إيجابية بين بلادهم والاتحاد الأوروبي.

وأشارت البعثة في منشورها بالخصوص، إلى أنه في “هذه السنة الأوروبية للشباب، يلتزم الاتحاد الأوروبي أكثر من أي وقت مضى بتوفير الفرص للشباب في الجوار الجنوبي، الذين من المرجح أيضاً أن يدعموا جهود الاتحاد الأوروبي ويتفاعلون معه من خلال المناقشات والمشاريع والبرامج التي يمولها”- وفقاً لما جاء في منشور البعثة.

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قناة 218 الليبية

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