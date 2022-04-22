سنتقدم بجدول مرحد للمرتبات لتكون هناك عدالة اجتماعية – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

أخبارليبيا24

قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الليبية عثمان عبد الجليل. إن لحكومة ستتقدم بجدول موحّد للمرتبات لاعتماده وإقراره من قِبل مجلس النواب.

وأضاف عبدالجليل. خلال المؤتمر الصحفي بعد الاجتماع الأول للحكومة في سبها. أنه بتوحيد المرتبات تكون هناك عدالة اجتماعية بين كل شرائح المجتمع.

وأكد أنه تم إقرار الميزانية التي ستُقدّم لمجلس النواب الأسبوع المقبل. وعندما يتم اعتمادها من مجلس النواب ستكون أول حكومة تعمل بميزانية مُعتمَدة.

وأفاد أنه عندما تكون هناك ميزانية مُعتمدة. تكون هناك رقابة شاملة على المصروفات. على عكس كل الحكومات السابقة منذ 2014.

وأشار إلى أن الحكومة ستعمل من داخل طرابلس في القريب العاجل. مؤكدًا أنهم سيدخلون طرابلس بالطرق السلمية بحيث لاتؤدي إلى أي صِدام.

ولفت إلى أن تعنت الحكومة وعدم مسؤوليتها يُعدّ السبب الأول في إقفال حقول النفط. مؤكدًا أنه سيتم التواصل مع الجميع ومحاولة تصحيح الأمور.