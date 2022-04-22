مجلة فرنسية: ليبيا لن تنجو من تبعات الحرب الروسية الأوكرانية

تطرق تقريران اقتصاديان نشرتهما مجلة “أفريكا ريبورت” الفرنسية الناطقة بالإنجليزية وشركة “كابيتول دوت كوم” البريطانية لأسعار النفط وعلاقتها بليبيا.

التقريران، أشارا إلى أن التحديات التي تواجهها ليبيا تجعلها غير قادرة على تلبية الحاجة المتزايدة للنفط والغاز، في ظل الرغبة في الاستغناء عن ما تورده روسيا إلى أوروبا منه، في وقت لن تنجو فيه البلاد من تبعات الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف التقريران: إن أسعار المواد الغذائية في ليبيا آخذة في الارتفاع، حيث تستورد البلاد نحو 75% من قمحها من روسيا وأوكرانيا في وقت لا يمكنها فيه مقايضة النفط بالقمح إذا كانت تفتقر حقًا إلى الاحتياطيات للقيام بذلك، بالإضافة إلى أنها غير قادرة على جني الأرباح المفاجئة من أسعاره.

وتابع التقريران أن افتراض حدوث الحالة المثلى في ليبيا فيما يتعلق بالنفط وإن كان هذا الأمر مستبعد الحدوث بسبب الأوضاع الحالية فيها سيقود إلى دفع الأموال المتأتية منها لتكاليف تضخم أسعار الغذاء ما سيخلق وضعًا قريبًا من صافي الحياد إن أمكن.

بدوره حذر الخبير الاقتصادي “كارستن فريتش” من تداعيات انخفاض إنتاج النفط الليبي على الأسعار العالمية، مشيرًا إلى أن نقص الإمدادات النفطية القادمة من ليبيا بمقدار 500 ألف برميل يوميًا يعني المزيد من التقلبات السعرية المضطربة أساسًا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.