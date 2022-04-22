جلسة حوارية بطرابلس حول الاستراتيجية العشرية الأميركية

نظم مكتب دعم السياسات العامة للمجلس الرئاسي جلسة حوارية حول اعتزام الولايات المتحدة الأمريكية تنفيذ استراتيجية عشرية لمنع الصراعات، تشمل عدة دول من بينها ليبيا، وذلك بمشاركة أكاديميين ونشطاء سياسيين وحقوقيين ونخب شبابية.

وأكد رئيس المكتب محمد الضراط خلال الجلسة التي عقدت بالعاصمة طرابلس الثلاثاء، على أهمية بلورة تصور واضح ومتكامل لتجاوز حالة الهشاشة، بما يحقق القدر المطلوب من التفاعل الإيجابي مع الاستراتيجية الأميركية ويضمن في الوقت نفسه مصالح ليبيا.

كما اعتبر الضراط أن تأكيد السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند على التزام بلاده بشكل مستدام، بتجاوز المرحلة الحالية في ليبيا، من خلال إعادة توحيد البلاد تحت ظل حكومة منتخبة مسؤولة، وأمام الليبيين فرصة مؤاتية يمكن للدولة الليبية استثمارها.

جدير بالذكر أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن كان قد كشف في وقت سابق عن تنفيذ بلاده لاستراتيجية عشرية؛ لمنع الصراعات التي تشمل ليبيا، وهايتي، وموزمبيق، وبابوا غينيا الجديدة، ومنطقة ساحل غرب أفريقيا.

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