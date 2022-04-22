العبيدي: هل عاد بلحاج لتنفيذ سيناريو بريطاني جديد للفوضى؟

تساءل الأكاديمي الليبي، جبريل العبيدي، عن سر قدوم أمير الجماعة الليبية المقاتلة عبد الحكيم بلحاج إلى طرابلس قادما من دولة قطر في الوقت الحالي.

وكتب قائلًا على فيسبوك: “بلحاج يصل طرابلس من الدوحة، هل هي تعليمات وسيناريو بريطاني جديد للفوضى؟” وفق تعبيره.

جدير بالذكر أنه جرى استقبال عبدالحكيم بلحاج، مساء الخميس، في قاعة كبار الزوار بمعيتيقة، بحضور عدد من أقاربه ورفاقه في الجماعة الليبية المقاتلة، في تأمين أيوب أبوراس آمر الحرس الرئاسي، عقب عودته من قطر بعد فراره من طرابلس في عام 2017، بعدما أصدر النائب العام أمرًا بالقبض عليه في 2019.