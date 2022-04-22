«بودوارة»: متوسط الأجور في ليبيا ألف دينار رغم أنها تمتلك أكبر احتياطي نفطي

انتقد أشرف بودوارة رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني لتفعيل دستور الاستقلال وعودة الملكيّة الدستورية لليبيا، منظومة الأجور في ليبيا مقارنة ببعض الدول العربية الأخرى رغم الفارق في إنتاج النفط.

وقال بودوارة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن أمير قطر يصدر قرارا برفع راتب التقاعد إلى 19 ألف ريال شهريا، كحد أدنى، حوالي “5200 دولار” ما يعادل “24 ألف” دينار ليبي.

وأشار إلى أن الإمارات متوسط الراتب الشهري لموظفيها “19800” درهم “5400 دولار” ما يعادل 27 ألف دينار ليبي شهريا.

ولفت إلى أن مجلس الوزراء القطري يقرر زيادة قيمة سلفة الزواج لتصبح بحد أقصى ٣٠٠ ألف ريال حوالي 82500 دولار لجميع الموظفين القطريين بدلًا من ١٠٠ ألف ريال، ما يعادل 389.400 ألف دينار ليبي “سلفة وليست هبة يا دنقة “.

وأكد أن الليبيين يمتلكون أكبر احتياطي نفط في أفريقيا يقدر بـ 48 مليار برميل من النفط الخام أي الأولي أفريقياً، أما ثروة الغاز الليبي المؤكدة فتقدر بـ 1505 مليارات متر مكعب، أي الرابعة أفريقيًّا، يصل متوسط راتب موظفيها بـ 1000 دينار حوالي 200 دولار شهرياً.

وتابع:” لازال الليبييون يهتفون بمقولات تاريخية خالدة مثل:” خلو الراجل يخدم” و”نمشوا حفايا شور الكيش”، و “باشاغا رجل المرحلة”، “ليبيا كانت تقود في القارات”.