بلدية بنغازي تعلن صرف مرتبات عمال النظافة قبل العيد

نوهت بلدية بنغازي في منشور لها -الخميس- أنها ستباشر في صرف مُرتبات العاملين بالشركة العامة لخدمات النظافة بنغازي، بالتنسيق مع مُراقبة الخدمات المالية بالبلدية.

وحددت البلدية موعد صرف المرتبات خلال أواخر شهر رمضان قبل حلول عيد الفطر، مؤكدةً أن إدارة الشركة ومراقبها المالي سيحيلون حوافظ بأسماء العاملين بالشركة، معززة بالأرقام الوطنية إلى مراقبة الخدمات المالية بنغازي أسوة بالعاملين في الدولة، طبقاً لكتاب رئيس هيئة الرقابة الإدارية.

وتجدر الإشارة إلى أن مرتبات العاملين بالشركة العامة لخدمات النظافة، ستدرج على الباب الأول المختص بالمرتبات وما في حكمها، ضمن ميزانية الدولة لعام 2022، فيما نبهت البلدية في منشورها بأن أي تأخير في صرف المرتبات تتحمل مسؤوليته القانونية إدارة الشركة، وقد عانت الشركة في عموم ليبيا من تأخير مرتبات عامليها ما سبب في إضراب عدد من مستخدميها في بعض البلديات، واستمر آخرون في العمل رغم تأخر المرتبات لأشهر عدة.

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