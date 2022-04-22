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وزير رياضة الدبيبة: سنُلبي احتياجات الشباب حالياً ونعد لهم خططاً في المستقبل

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

عقد عبدالشفيع الجويفي وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة اجتماعا موسعا مع مدراء الإدارات ، بديوان وزارة الشباب بطرابلس بعد تكليفه بمهام وزير وزارة الشباب بالحكومة.

وتابع ” الجويفي ” خلال هذا الاجتماع آلية سير العمل بالوزارة، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود لتلبية احتياجات الشباب الليبي في الفترة الحالية واعداد خطط لهم فى المرحلة القادمة.

كما تم الاتفاق على إعداد تقارير مفصلة عن المشاكل والصعوبات التي تواجه الإدارات والمكاتب في تنفيذ مهامهم، وسبل تذليلها والعمل على وضع خطة عمل وآلية ذات فاعلية وفق جدول زمني محدد لها.

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صحيفة الساعة 24

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