صنع الله يدعو شركة البريقة لتطبيق إجراءات السلامة المتبعة داخل المواقع النفطية

ليبيا – التقى رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله الأربعاء برئيس لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط إبراهيم أبو بريدعة.

صنع الله استمع بحسب المكتب الإعلامي لمؤسسة النفط للخطوات التنفيذية على خطة أعمال و برامج الصيانة في بعض المواقع والبرامج والأنشطة الحالية والمستقبلية للشركة، خاصة التي اتخذتها في مشروع تحوير خزانات الزيت الثقيل بمستودع جنزور النفطي لتصبح خزانات وقود ديزل، بالإضافة إلى إطلاعه على برامج و خطط تنصيب وحدات تعبئة أسطوانات غاز الطهي المنزلي الفورية التي نجحت الشركة في تنصيبها محليًا في عدة بلديات و بأيادي مهندسي و فنيي البريقة.

بدوره، أوضح إبراهيم أبو بريدعة أن من أولويات عمل البريقة هو الاهتمام بتنفيذ المشاريع الكبرى وتحقيق مستهدفات البريقة بالعمل على عمليات التوسعـة وإنشاء المستودعات وزيادة السعـات التخزينية واستحداث النقطة العائمة بمشروع مستودع جنزور النفطي، وغيره من المشاريع الإستراتيجية، رغم التحديات وشح الموارد المالية التي تحتاجها الشركة.

وأضاف أن برامج الشركة وأنشطتها المستهدفة سوف تضمن تحقيق أهدافها المتعلقة باستمرار المحافظة على سلامة العمليات التشغيلية والرفع من القدرة الإنتاجية والسعة التخزينية.

وفي المقابل أكد صنع الله على ضرورة تطبيق إجراءات السلامة المتبعة داخل المواقع النفطية، مطالبًا لجنة إدارة الشركة بأن تكون لعملية تنفيذ هذه الإجراءات أولوية قصوى من قبلهم، من أجل حماية العاملين داخل مواقع العمل والحد من الحوادث.

في نهاية الاجتماع، تقدّم صنع الله بالشكر الجزيل لكل العاملين لاهتمامهم وحرصهم على تنفيذ كافة المهام والمسؤوليات المناطة بهم بالصورة الصحيحة، مثمنًا ما تم تحقيقه من إنجازات، ومؤكدًا على حرص استمرار الدعم من المؤسسة الوطنيـة للنفط على جميع الأصعدة لشركة.

اضغط لمشاهدة عرض الشرائح.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية