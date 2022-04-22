بلدية زليتن تحيل مرتبات موظفي 5 قطاعات عن شهر أبريل

أحالت مراقبة الخدمات المالية ببلدية زليتن -الخميس- مرتبات شهر أبريل الجاري لعدد من القطاعات، وأودعتها بحسابات الموظفين في مصارف المدينة – وفقاً لما ذكره مراقب المالية محمد صوان.

وأضاف صوان في تصريحه لمكتب الإعلام بالبلدية، أن المرتبات شملت منتسبي مديرية أمن زليتن وموظفي قطاعات الزراعة والصحة ومكتب العمل والتأهيل، إضافةً إلى مراقبة الخدمات المالية زليتن .

وتجدر الإشارة إلى أن مراقبة المالية ببلدية زليتن تواصل العمل لصرف مرتبات بقية القطاعات، حيث أكد صوان في هذا الصدد مطالبتها بإحالة استمارات موظفيها وبياناتهم، لتتمكن المراقبة من إتمام إجراءاتها وإحالتها للمصارف قبل إجازة عيد الفطر، كما نوه بأن سبب التأخير في صرف المرتبات، عدم إحالة القطاعات لبيانات موظفيها.

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