البكوش: التدخل المصري لتمكين باشاآغا مشين ومخجل

ليبيا – وصف المستشار السابق في مجلس الدولة الاستشاري صلاح البكوش التدخل المصري بـ ” المشين ومخجل ” لجميع الليبيين، وذلك في رده على نجاح القاهرة في إدارة الحوار بين وفدي مجلسي البرلمان و الدولة، من أجل تعديل الدستور .

البكوش وخلال مظاهرة أمام السفارة المصرية بالعاصمة طرابلس حشدت لها قناة التناصح التابعة للمفتي المعزول الصادق الغرياني وتابعته صحيفة المرصد قال:” إن وفدي مجلس النواب والدولة يستعينون برئيس المخابرات المصرية ، ومجلس الدولة أنكفأ على عادته القديمة وهو ما يقوم به خالد المشري ومجموعة الحزب الديمقراطي التابع لمحمد صوان داخل المجلس، مشيرًا إلى أن مجلس الدولة أصدر قرار برفض التعديل الـ 12 وذهبوا إلى القاهرة لمناقشة التعديل.

وأضاف :”لذا المؤامرة التي يقوم بها خليفة حفتر وعقيلة صالح وفتحي باشاغا وخالد المشري قديمًا لاتزال حية وهذا تطبيق لها”.

البكوش ختم :” محادثات القاهرة أثمرت بأن يتم التأجيل إلى مايو وهذا مايريده مجلس النواب لإنهاء حكومة عبد الحميد الدبيبة والحديث عن تمكين حكومة فتحي باشاآغا ، وهذه خطة البرلمان، ومجلس الدولة أوالمشري وقعوا في هذا الفخ ،ومجلس النواب حقق انتصار تكتيكي بتواطؤ من مجلس الدولة “.

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