فريق الإنقاذ البحري في طبرق ينتشل جثة داخل الميناء

أعلن مكتب البحث والإنقاذ البحري بإدارة أمن السواحل في مدينة طبرق-الخميس- عن العثور على جثة مجهولة الهوية بأحد أودية منطقة باب الزيتون.

وأفاد المكتب في منشور له على منصته الإعلامية أنه تم انتشال الجثة وتسليمها لمشرحة مركز طبرق الطبي، موضحاً أن الجثمان في حالة متحللة، بدون أي ملامح باستثناء وجود وشم على الكتف.

وفيما رجح رئيس مكتب الإنقاذ البحري لفرع أمن السواحل طبرق نقيب عبد السلام شحاتة أن تكون الجثة لمهاجر غير قانوني، نشر المكتب على منصته الإعلامية ما ظهر من الوشم الموجود بالجثمان على أمل أن يتعرف عليه ذويه.

يشار إلى أن مكتب طبرق قد أعلن مساء الثلاثاء الماضي عن انتشال ما ذكر أنه “الجثمان رقم 19” داخل ميناء طبرق النفطي وعرضت صورة له وتبين بعد الاتصالات الواردة من السلطات المصرية بأنه شاب مصري يدعى “علي مصطفى الشربيني”.

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