الغويل يوجه بتسهيل إعادة بناء قلعة بني وليد الأثرية

ليبيا – التقى وزير الثقافة المكلف بحكومة تصريف الأعمال سلامة الغويل برئيس مصلحة الآثار محمد فرج الفلوس وعميد بلدية بني وليد يونس العزوزي.

وجاء في بيان صحفي صدر عن الوزارة طالعته صحيفة المرصد إن اللقاء الذي حضره رئيس مجلس المصالحة الوطنية الطاهر البدوي يأتي في إطار سعي وزارة الثقافة بحكومة تصريف الأعمال لتجسيد القيم التراثية الحضارية المختلفة المعبرة عن الأصالة والحضارة والتاريخ وإحياء الهوية الثقافية الليبية.

وأضاف البيان إن الحاضرين اتفقوا على تنفيذ مذكرة التفاهم المبرمة بين الوزارة والجهات ذات العلاقة ووضعها موضع التنفيذ ومنح الاذن في إعادة بناء قلعة بني وليد الأثرية وفقا للطابع المعماري والحضاري الذي يمثل الهوية الثقافية والحضارية للمعلم.

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