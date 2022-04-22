بلدية بنغازي: سنصرف مرتبات العاملين بشركة النظافة قبل حلول عيد الفطر

ليبيا – أكدت بلدية بنغازي قرب شروعها بصرف مرتبات العاملين بالشركة العامة لخدمات النظافة في المدينة وبالتنسيق مع مراقبة الخدمات المالية في البلدية.

بيان صحفي صدر عن البلدية اطلعت عليه صحيفة المرصد أشار إلى أن الصرف سيكون قبل حلول عيد الفطر على أن تقوم إدارة الشركة ومراقبها المالي بإحالة حوافظ بأسماء العاملين معززة بالأرقام الوطنية لمراقبة الخدمات المالية بنغازي أسوة بالعاملين في الدولة طبقا لتعليمات هيئة الرقابة الإدارية.

وأضاف البيان إن مرتبات العاملين بالشركة سوف تكون على الباب الأول “المرتبات وما في حكمها” ضمن ميزانية الدولة لعام 2022 مشيرا إلى أن أي تأخير في الصرف تتحمل مسؤوليته القانونية إدارة الشركة.

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