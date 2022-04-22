بلحاج: لن نتخلى عن نادينا الاتحاد وجمهوره الوفي والمميز

قدم زعيم الجماعة الليبية المقاتلة عبدالحكيم بلحاج، المدرجة على قوائم الإرهاب، الشكر إلى نادي الاتحاد وجمهوره، على استقباله في العاصمة الليبية طرابلس عقب وصوله من قطر التي غادر إليها منذ عام 201‪7

وقال بلحاج، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” إخوتي أبناء القلعة الحمراء، رجال العميد الأوفياء، من شيم الكرام الوفاء، وأنتم صنعتموه اليوم في وسط عاصمتنا طرابلس.

وأضاف بلحاج، أن طرابلس حاضنة الاتحاد العميد وجمهوره الممتد بكافة ربوع ليبيا”.

وتابع:” شكراً لكم جميعاً، شكراً لآلاف التعليقات والدعم المتواصل عبر منصات التواصل الاجتماعي”.

واستطرد بلحاج:” تشرفنا بكم وبزيارتكم لبيتنا اليوم، وهو بيت اتحادي عريق لن يتخلى عن نادينا الكبير، وجمهوره الوفي والمميز”.

وأفادت مصادرنا، بأن عبدالحكيم بلحاج تبرع بمبلغ 10 ملايين دينار لصالح نادي الاتحاد.

وكان بلحاج، وصل في وقت سابق من أمس الخميس، إلى العاصمة الليبية طرابلس قادما من العاصمة القطرية الدوحة بعد غياب سنوات.