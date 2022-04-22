بن عثمان: وصول بلحاج إلى مطار معيتيقة عملية التفاف قوية

سخر العضو السابق في الجماعة الليبية المقاتلة المدرجة على قوائم الإرهاب، ومحلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، نعمان بن عثمان، من رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا بعد عودة رئيس الجماعة الليبية المقاتلة عبد الحكيم بلحاج.

وقال بن عثمان في تغريدة عبر “تويتر” :”عملية التفاف قوية هذه الليلة في مطار معيتيقة، بدلا من وصول فتحي باشاغا لمطار معيتيقة، وصل عبدالحكيم بالحاج” مردفا بضحكة ساخرة “هههههههههههههههههههههههههه”.

وجرى استقبال عبدالحكيم بلحاج، مساء أمس الخميس، في قاعة كبار الزوار بمعيتيقة، بحضور عدد من أقاربه ورفاقه في الجماعة الليبية المقاتلة، في تأمين أيوب أبوراس آمر الحرس الرئاسي، عقب عودته من قطر.

وكان بلحاج فرّ من طرابلس في عام 2017، كما أصدر النائب العام أمرًا بالقبض عليه في 2019.