رياح جنوبية شرقية شديدة السرعة على شرق ليبيا

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تشهد مناطق شرق ليبيا، اليوم الجمعة، تقلبات جوية مصحوبة برياح نشطة إلى قوية أحيانا ومثيرة للأتربة والغبار.

وذكر، المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن سرعة الرياح الجنوبية الشرقية قد تصل على بعض المناطق إلى 60 كم/ الساعة، مما تسبب في هبوط الرؤية الافقية مع ارتفاع في درجات الحرارة.

وبين أن الرياح في غرب ليبيا غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

وأضاف، المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة المتوقع تسجيلها اليوم تتراوح ما بين 30-35 درجة مئوية، بينما تنخفض هذا اليوم بشكل ملحوظ على مناطق الشمال الغربي وتتراوح ما بين (25-29) درجة مئوية.