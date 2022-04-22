السعودية تحدد حصة ليبيا من الحجاج بـ3,531 حاجا

أعلنت وزارة الحج السعودية رسميًا عن أن حصة ليبيا من الحجاج للعام 1443 هجري ستكون 3,531 حاجًا.

وعزت السلطات السعودية تحديد هذا العدد إلى الإجراءات التي أعلنت عنها وزارة الحج وفي مقدمتها السماح لمليون حاج على مستوى العالم الإسلامي بأداء فريضة الحج لهذا العام كجزء من الإجراءات الاحترازية حفاظًا على صحة الحجيج.

وينفذ موسم الحج لهذا العام بعد أن تعذر ذلك خلال السنتين الأخيرتين بسبب جائحة كورونا، حين اقتصر أداء الفريضة على نسبة بسيطة جدًا من المقيمين داخل الأراضي السعودية.

واشترطت السلطات السعودية استكمال التطعيم بالجرعات الأساسية للقاحات كورونا المعتمدة في السعودية وتقديم نتيجة تحليل pcr سلبي لعينة أُخذت قبل 72 ساعة على الأكثر قبل الوصول للبلاد، مشيرة إلى أن الحج سيكون مسموحًا للأشخاص أقل من 65 عامًا.

جديرٌ بالذكر أن عدد الحجاج عام 2019 بلغ نحو 2,5 مليون حاج، وبعد تفشي فيروس كورونا عام 2020 سمحت السعودية لألف شخص فقط من داخل البلاد بأداء مناسك الحج، في حين رفعت السلطات السعودية العام الماضي عدد الحجاج إلى ستين ألفًا من المحصنين ضد فيروس كورونا.

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