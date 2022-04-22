دردور: لا يوجد حل إلا بطرد مليشيات حفتر القبلية من المنشآت النفطية

حرض فرج دردور، الذي تقدمه قنوات «الإخوان» بوصفه محللا سياسيا وباحثا‏، على إشعال حرب بالمنشآت النفطية لطرد المحتجين على عدم تسليم عبد الحميد السلطة والذين أوقفوا الإنتاج والتصدير من بعض المواقع النفطية.

وقال دردور في تغريدة عبر “تويتر”: “تجربتنا مع تكرار قفل النفط، أن السيطرة عليه تمت منذ البداية لأجل ابتزاز ليبيا وعاصمتها وبالتالي لا يوجد حل إلا بطرد المليشيات القبلية المملوكة لحفتر من المنشآت النفطية”.

وأضاف أن “المداهنة والمجاملة ودعوات المصالحة مع المجرمين، هي مجرد منح المتمردين فرص متكررة لفرض ابتزازاهم على الليبيين”.