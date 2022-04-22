صنع الله: ساعون لتنفيذ مشاريع للتنمية المتدامة في الزاوية حال توفر الميزانيات

ليبيا – التقى رئيس مؤسسة النفط في طرابلس مصطفى صنع الله بوفد يمثل أعضاء من المجلس البلدي في مدينة الزاوية برئاسة عميد البلدية جمال عبد الناصر بحر.

بيان صحفي صدر عن المؤسسة تابعته صحيفة المرصد أشار إلى أن اللقاء الذي حضره الأعضاء في المجلس المختار المريول وجدي التائب ومنيرة هويسة ومنسقة شؤون المرأة حنان منصور ومدير إدارة التنمية المستدامة المكلف إبراهيم خليفة شهد مناقشة ما تم تنفيذه من برامج التنمية المستدامة في المدينة.

وتابع البيان إن المناقشة امتدت لإمكانية حل ما يتعلق باستكمال رصف بعض الطرق ودعم مركز تطوير المرأة بالمدينة وصيانة وتجهيز مستوصف محلة عمر بن عبد العزيز فيما تم الثناء على جهود المؤسسة ومساهماتها لحل بعض المختنقات وتوفير الخدمات وهو ما لاقى استحسان سكان المدينة وترحيبهم.

بدوره ثمن صنع الله دور المجلس البلدي الزاوية المهم في استقرار العمليات النفطية لا سيما وأن المدينة تمثل واحدة من أهم مناطق هذه العمليات بالنسبة للمؤسسة وتحتضن 3 شركات وأهم مصفاة عاملة في البلاد فضلا عن العديد من المشاريع المستهدف تنفيذها لتطوير الأخيرة.

وكشف صنع الله عن مساعي المؤسسة وفي إطار مسؤولياتها الاجتماعية وتلك المتعلقة بالتنمية المستدامة لتنفيذ المزيد من المشاريع التي تساهم في تحسين الخدمات للمناطق المجاورة للعمليات النفطية في مدينة الزاوية في حال توفر الميزانيات المالية اللازمة لذلك.

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