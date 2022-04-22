طقس ليبيا.. أجواء متقلبة شرقا وانخفاض للحرارة غربا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أجواء متقلبة على مناطق الشمال الشرقي مصحوبة برياح نشطة إلى قوية أحيانًا وارتفاعًا في درجات الحرارة، بينما تنخفض بشكل ملحوظ على مناطق الشمال الغربي.

وقال المركز، في نشرته الصادرة الجمعة، إن المناطق الممتدة من رأس جدير حتى سرت مرورًا بسهل الجفارة وجبل نفوسة ستكون بها السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة تتراوح ما بين 24 و29 درجة مئوية.

أما فيما يخص منطقة الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد والواحات ومرادة؛ فالسماء قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر والرياح جنوبية شرقية نشطة إلى قوية قد تصل سرعتها إلى “60 كم/س تتسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط في الرؤية الأفقية، تتحول السبت إلى شمالية غربية على أغلب المناطق معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة ما بين 30 و35 درجة مئوية.

وستكون السماء بمناطق الجفرة سبها غـات غدامس الحمادة صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية فشمالية شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة تتراوح ما بين 32 و37 درجة مئوية ولا تتجاوز 30 درجة على غدامس.

وفيما يتعلق بالكفرة والسرير وتازربو فستكون السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا مما قد تسبب في إثارة الأتربة، في حين تتراوح درجات الحرارة ما بين 36 و38 درجة مئوية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية