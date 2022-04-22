أعلن مدير مركز الحرس البلدي سرت، الجمعة، قفل محل لتصنيع الحلويات وتحذير آخر بسبب مخالفتهما للشروط واللوائح الصحية وخاصة فيما يتعلق بالنظافة.

وجاء ذلك بعد حملة لفرقة دوريات تابعة للحرس البلدي رفقة مفتشي مركز الرقابة على الأغذية والأدوية على مصانع ومحال تصنيع وبيع الحلويات في سرت، وفق تصريح مدير مركز الحرس البلدي إلى «بوابة الوسط».

– ضبط محلات لحوم مخالفة في سرت

وشملت المخالفة افتقار المعدات والأواني الموجودة بالمصنعين للنظافة، ووجود مواد تحضير غير صالحة للاستهلاك، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين في المصنعين وخاصة غير الليبيين.

قفل محل لتصنيع الحلويات في سرت، 22 أبريل 2022. (بوابة الوسط)

قفل محل لتصنيع الحلويات في سرت، 22 أبريل 2022. (بوابة الوسط)

قفل محل لتصنيع الحلويات في سرت، 22 أبريل 2022. (بوابة الوسط)