الشركسي: ننتظر قلب هجوم الدبيبات “الصلابي” بعد بلحاج وأبوعبيدة

أعرب عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي عن خشيته من آثار عودة الإرهابيين إلى ليبيا.

وقال الشركسي في تغريدة عبر “تويتر”: “ننتظر قلب هجوم فريق الدبيبات علي الصلابي بعد أبوعبيدة وبلحاج ليُستقبل في معيتيقة استقبال الأبطال”.

وأضاف الشركسي: “بئسا لذاكرة السمكة، من هدموا فبراير وسببوا في وجود الجماعات المتطرفة، وأعادونا لثنائية العسكر والإخوان، يأتون بشعارات ثورة لا ينتمون لها، أنا واثق أنّ طرابلس ستلفظهم، قامت بذلك في السابق”.

وجرى مساء أمس الخميس، استقبال رئيس الجماعة الليبية المقاتلة عبدالحكيم بلحاج، في قاعة كبار الزوار بمعيتيقة، بحضور عدد من أقاربه ورفاقه في الجماعة الليبية المقاتلة، في تأمين أيوب أبوراس آمر الحرس الرئاسي، عقب عودته من قطر.

وبعد وصول بلحاج، “الذي فرّ من طرابلس في عام 2017، وأصدر النائب العام أمرًا بالقبض عليه في 2019″، سمع سكان العاصمة طرابلس دوي اشتباكات بأسلحة خفيفة ناحية طريق مطار طرابلس العالمي.

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