الأرصاد الجوية: أجواء متقلبة وارتفاع في درجات الحرارة

طرابلس 22 أبريل 2022 (وال) _ توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية عبر نشرته الدورية، الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة، بداية من اليوم الجمعة.

الملخص العام

أجواء متقلبة على مناطق الشمال الشرقي مصحوبة برياح نشطة إلى قوية أحياناً وارتفاع في درجات الحرارة، بينما تنخفض اليوم بشكل ملحوظ على مناطق الشمال الغربي .

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(24-29)مْ.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر.

الرياح: جنوبية شرقية نشطة إلى قوية قد تصل سرعتها إلى (60)كم/س مثيرة للأتربة والغبار وهبوط في الرؤية الأفقية، تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية على أغلب المناطق معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(30- 35)مْ.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية فشمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (32-37)مْ، ولا تتجاوز (30)مْ على غدامس .

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً مما قد تسبب في إثارة الأتربة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(36- 38)مْ. (وال _ طرابلس) ف و

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