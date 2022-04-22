بلحاج في طرابلس قادما من الدوحة ويدعو للم الشمل وإصلاح ذات البين

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وصل زعيم “الجماعة الليبية المقاتلة” المصنفة تنظيما إرهابيا، عبد الحكيم بلحاج إلى طرابلس بعد غياب 5 سنوات قضاها بين تركيا وقطر.

ووصل بلحاج إلى العاصمة قادما من الدوحة، مساء الخميس، وكان في استقباله عدد من أنصاره وأقاربه ورفاقه.

ودعا بلحاج، فور وصوله، “إلى السعي للم الشمل وإصلاح ذات البين لبناء ليبيا دون النظر إلى أي فرقة أو جهوية أو سلبية تحدث ضغائن بين الليبيين”. جاء ذلك في تسجيل مصور على حسابه في فيسبوك.

مطلوب لدى النائب العام

وبلحاج، يعد أحد أبرز القيادات الليبية المطلوب اعتقالها من قبل مكتب النائب العام، بشبهة ارتكابه جرائم وزعزعة أمن واستقرار البلاد.

وهو مدرج منذ 2017 على قائمة الإرهاب للدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، وكذلك على قائمة مجلس النواب.

وقال بلحاج، “إن الوطن يمر بمحنة والمتربصون بنا كثر وللأسف هناك من ينصت ويمرر مالا يخدم أهلنا وبلادنا. البلاد تمر منعرج حرج وخطير والانقسام بائن ولن نسمح بأن يكون هناك اقتتال وتحارب بين أبناء الشعب الليبي”.

وأضاف، “لا يمكن أن نرضى بالموافقة على مالا يخدم مصلحة بلادنا وسنتواصل مع الجميع القبائل لأجل ذلك”.