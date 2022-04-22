جمعية رجال الأعمال الأمريكية الليبية: قلقون من الاضطرابات في ليبيا

استضافت جمعية رجال الأعمال الأمريكية الليبية المبعوث الأمريكي الخاص والسفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند في مائدة مستديرة في واشنطن أمس الخميس لمناقشة التطورات السياسية والاقتصادية الراهنة التي تؤثر على العلاقات الأمريكية الليبية.

وأعرب أعضاء الجمعية خلال اللقاء عن قلقهم بشأن حالة الاضطراب السياسي، وحشد الميليشيات، واضطرابات النفط والغاز التي تلقي بظلالها على بيئة الأعمال في ليبيا وتضر بحياة الشعب الليبي.

وأشار أعضاء الجمعية إلى إمكانيات ليبيا الهائلة للنمو الاقتصادي، وعبروا عن إرادة الشركات الأمريكية المساعدة في تطوير وتنمية موارد الطاقة الغنية في ليبيا بالإضافة إلى الفرص الجديدة في القطاعات الناشئة، بما في ذلك التمويل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتحفيز التنمية الاقتصادية الشاملة وإعادة الإعمار وخلق فرص عمل للشعب الليبي.

وأعادت جمعية رجال الأعمال التأكيد على التزامهم بإيجاد حلول مبتكرة وتحسين وصول ليبيا إلى الخبرة الأمريكية لمواجهة أكبر التحديات التي تواجه ليبيا، لتعزيز العلاقات بين البلدين بما يساعد الشعب الليبي على تحقيق إمكانات دولته.