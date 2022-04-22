باشاغا لأهل الجنوب: لن تقدم حكومتي وعوداً بل ستشرع في تنفيذ الإصلاحات

أخبار ليبيا 24

أجرى رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، اليوم الجمعة، زيارة تفقدية لمطار سبها الدولي؛ وذلك للاطلاع على سير العمل بالمطار.

ونقل المكتب الإعلامي للحكومة الليبية عن رئيس الحكومة قوله: “إن تطوير المطارات الرئيسية.. وتطوير الطرق المؤدية لها من أولويات الحكومة، وذلك للتخفيف من معاناة المواطنين”.

وأضاف رئيس الحكومة “لا يجب أن يفكر المواطن الليبي في كيفية الوصول من مدينة إلى أخرى.. ليبيا بلد كبير ويجب أن تربطه مواصلات سريعة ومنتظمة وغير مكلفة”.

وتابع: “نحن على دراية تامة بما يعانيه أهل الجنوب من عدم انتظام عمل المطارات ونقص الاحتياجات الأساسية وارتفاع أسعارها.. لن تقدم حكومتي وعوداً كغيرها من الحكومات، بل ستشرع في تنفيذ الإصلاحات.”

يذكر أن جولة رئيس الحكومة كانت برفقة نائب رئيس مجلس الوزراء، سالم الزادمة، ووزير الخارجية والتعاون الدولي، حافظ قدور.. ووزير الطيران المدني هشام أبوشكيوات، ووزير الصحة، عثمان عبدالجليل.