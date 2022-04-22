الارصاد: اجواء متقلبة مصحوبة برياح قوية.. والحرارة تعاود الانخفاض بهذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الجمعة 22/ 04 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الأجواء تكون متقلبة على اغلب مناطق الشمال الشرقي هذا اليوم مصحوبة برياح نشطة إلى قوية احيانا قد تصل على بعض المناطق إلى (60)كم/س مثيرة للاتربة والغبار مما تسبب في هبوط الرؤية الافقية مع ارتفاع في درجات الحرارة حيث من المتوقع ان تتراوح مابين (30-35)مْ.

ووفقا للتقرير تنخفض درجات الحرارة هذا اليوم بشكل ملحوظ على مناطق الشمال الغربي وتتراوح مابين (25-29)مْ .

كما حذر المركز الصيادين من ريح شلوق نشط على الساحل من البريقة إلى درنة يتحول إلى شرش مساء اليوم على ساحل الخليج تصل سرعته إلى (25) عقدة. والله اعــــلم.