البرلمان يعلن ختام دوري شهر رمضان لكرة القدم بين موظفي المجلس

أعلن مجلس النواب، اختتام دوري شهر رمضان المُبارك لكرة القدم لموظفي ديوان المجلس بمكتب بنغازي.
وبحسب بيان المجلس ، اليوم الجمعة، فإن رئيس لجنة الصحة بالمجلس الدكتور ” نصرالدين مهنا ” حضر الحفل، كما حضره عضو مجلس النواب ” إبراهيم الزغيد ” ورئيس ديوان مجلس النواب ” عبدالله المصري الفضيل ” بالإضافة إلى المراقب المالي بالمجلس ” ياسين عبيدالله ” ومدير مكتب ديوان المجلس بمدينة بنغازي ” منصور سلطان ” وعدد من مديري الإدارات والمكاتب والموظفين.
كما حضر الاحتفال، عدد من نجوم الكرة الليبية، نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني ” علي البشاري ” ونجم نادي الهلال والمنتخب الوطني ” خليفة الماقني ” ونجم نادي التحدي ” أحمد الفلاح ” والإعلاميين الرياضيين ” عبدالمجيد الفيل و خليل بن دردف ”.
وتم خلال الاحتفال، تسليم كأس الدوري وكأس الترتيب الثاني وهداف الدوري وأفضل لاعب للفائزين ، كما تضمن الحفل تقديم شهادات تقدير لأعضاء مجلس النواب ورئيس ديوان مجلس النواب وقدامي اللاعبين والإعلاميين الرياضيين.
وعبر رئيس ديوان مجلس النواب ” عبدالله المصري الفضيل ” عن سعادته بإقامة مثل هذه المناشط الرياضية في مدينة بنغازي ، لتعود بنغازي منارة لكافة المناشط الرياضية والعلمية والاجتماعية.
كما قدم شكره لموظفي ديوان مجلس النواب مكتب بنغازي على تنظيمهم لدوري كرة القدم الرمضاني الذي يُمثل الترابط الاجتماعي بين الموظفين.
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