عقب سقوط برج الاتصالات في الزاوية.. الاتصالات تبدأ في إعادة خدمات الاتصالات بحلول مؤقتة

العنوان-الزاوية

أكدت الشركة القابضة للاتصالات بدئها العمل على إعادة خدمات الاتصالات بحلول بديلة مؤقتة، بعدما أدى سقوط أحد أهم أبراج الاتصالات في المنطقة الغربية بمدينة الزاوية إلى انقطاعها بشكل شبه كامل.

وقالت الشركة في بيان لها، “بسبب العاصفة الرملية سقط أحد أهم أبراج الاتصالات في المنطقة الغربية بمدينة الزاوية، مما أدى إلى تذبذب الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات والمؤسسات السيادية المشغلة لها على هذا البرج، الذي يعد أحد أهم أعمدة الشبكة”. وأكدت الشركة أن سقوط البرج لم يسفر عن أي أضرار بشرية.

وأشارت الشركة إلى أنه بعد تظافر جهود جميع موظفيها، وموظفي الشركات العامة والخاصة والدفاع المدني والمؤسسات في موقع الحادث، تم بدء العمل على إعادة الخدمات بحلول بديلة مؤقتة، إلى أن يتم تشييد برج جديد يتماشى مع الخطط المستقبلية التي تهدف لها الشركة خلال الأعوام القادمة.