وزير الخارجية الإيطالي: لا مخرج للأزمة الليبية إلا بتسوية سياسية

شدد وزير الخارجية الإيطالي “لويجي دي مايو” على أنه لا يوجد أي مخرج من الأزمة الليبية الراهنة إلا التسوية السياسية، مؤكدا أن أولويات بلاده بخصوص ليبيا هو تجنب التصعيد العسكري.

وأشار دي مايو إلى أن التصعيد العسكري أو تقسيم ليبيا سيكون له آثار مزعزعة للاستقرار في المنطقة بأسرها.

وأضاف رئيس الدبلوماسية الإيطالية، متحدثًا الخميس عبر الإنترنت في حدث بمقر كلية لويس للأعمال بالعاصمة روما: «نحن نراقب عن كثب الوضع الدقيق في ليبيا، الذي نعتقد أنه لا يوجد مخرج آخر منه غير تسوية سياسية بين الأطراف».